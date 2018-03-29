Боль пожара в Кемерове: последний киносеанс 5 «А»

Последние каникулы. В поселке Трещевский вспоминают учеников 5 «А» класса. Шесть девочек — лучшие ученицы — погибли на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове . Это ровно половина коллектива, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Маргарита Гырылова

В школьном альбоме больше не будет других фотографий этих девочек. Ни с последнего звонка, ни с выпускного. Шесть подружек — гордость 5 «А», отличницы и активистки школы.

Вика Почанкина очень любила танцевать. На своих фотографиях всегда с улыбкой. Родные надеялись до последнего, что их девочка жива. Двое суток фамилии Вики не было в списке погибших.

«Ждали, а чудо не произошло. Котёнок мой, мы тебя очень любим, солнышко… Мы не можем в такое горе поверить…», — говорит женщина.

Ту поездку в кинотеатр организовали для детей родители. Из 15 учеников класса в город праздновать начало каникул поехали семеро. Единственный мальчик из группы в последний момент не пошел, как сам сказал на «девчачий мультик».

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

«Насколько мне известно, когда начался сеанс, родители, дети и классный руководитель поднялись в один из этих залов, посадили детей. Дети сказали, мы взрослые — сами посидим. После этого взрослые спустились вниз. Когда начался пожар, взрослые пытались прорваться к детям. Сергей участвовал в спасении. Пока была возможность, бегал и вытаскивал детей. Пока пожарные не закрыли там все», — рассказывает директор школы №1 поселка Трещевский Павел Орлинский.

Каждый житель Трещевского убит горем. Там живут всего 700 человек. Соседские дети почти как родные. Теперь маленькому поселку предстоит пережить сразу шесть похорон.

Директор школы Павел Орлинский сказал, что 5 «А» класс не расформируют.

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