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Стихийный мемориал из цветов и игрушек у ТЦ «Зимняя вишня» сложился в форме сердца
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Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово

Стихийный мемориал из цветов и игрушек у ТЦ «Зимняя вишня» сложился в форме сердца 

Авторадио 1 час назад
Фото: Newsru.com
Импровизированный мемориал из цветов и игрушек рядом с торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово стихийно сложился в форме сердца и стал символом единения сердец. Вокруг мемориала сегодня с самого утра стоит плотная стена людей. Кемеровчане всех возрастов, семьями идут к торговому центру, чтобы выразить свою скорбь и в очередной раз вспомнить тех, кто не смог в страшный воскресный день покинуть горящее здание. На Кузбассе сегодня третий день траура, в Кемерове прошли новые похороны. С двумя детьми, погибшими на пожаре простились в Томске, еще одну женщину похоронили в Красноярске.
Авторадио: последние новости
После пожара в Кемерове открыта "Горячая линия" Генетическая экспертиза 37 тел погибших в ТЦ в Кемерово займет до 2 недель – Бастрыкин Управляющая ТЦ «Зимняя вишня» заявила о поджоге здания
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