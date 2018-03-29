Стихийный мемориал из цветов и игрушек у ТЦ «Зимняя вишня» сложился в форме сердца 

Импровизированный мемориал из цветов и игрушек рядом с торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерово стихийно сложился в форме сердца и стал символом единения сердец. Вокруг мемориала сегодня с самого утра стоит плотная стена людей. Кемеровчане всех возрастов, семьями идут к торговому центру, чтобы выразить свою скорбь и в очередной раз вспомнить тех, кто не смог в страшный воскресный день покинуть горящее здание. На Кузбассе сегодня третий день траура, в Кемерове прошли новые похороны. С двумя детьми, погибшими на пожаре простились в Томске, еще одну женщину похоронили в Красноярске.