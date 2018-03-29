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Совфед: Мэр Риги показал себя самостоятельным политиком
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Совфед: Мэр Риги показал себя самостоятельным политиком 

Национальная Служба Новостей 59 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мэр Риги Нил Ушаков написал в своем аккаунте в Facebook, что выделит семьям погибших при пожаре в Кемерове 50 тысяч евро (около 3,5 миллиона рублей). По его словам, с такой инициативой выступили многие депутаты Рижской думы, и в четверг, 29 марта, это решение будет рассмотрено в Финансовом комитете.
Запрос на сострадание или слепые у руля
В эфире НСН первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что поступок рижского мэра достоин уважения.
«Такой шаг говорит о том, что человеческие чувства остались во многих людях. Это делает честь политику, который проявил чувство сострадания семьям тех, кто погиб в этой страшной катастрофе. Этот поступок достоин уважения, особенно на фоне той безответственной и русофобской политики, которую проводят другие страны. Мэр Риги проявил себя самостоятельным политиком», — добавил он.
Пожар в кемеровском торговом центре произошел 25 марта. В трагедии погибли 64 человека. Основная версия случившегося — неисправность проводки. По данным следствия, в ТЦ не работали аварийные выходы и пожарная сигнализация. Возбуждено уголовное дело по трем статьям. Пятерым задержанным предъявлены обвинения.
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