В Петербурге загорелся крупнейший универмаг «Дом ленинградской торговли»

Возгорание возникло на втором этаже здания. На момент возникновения пожара универмаг был закрыт, внутри находились только сотрудники.

«Пострадавших нет, эвакуированы 60 человек персонала», — сообщили в МЧС.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На данный момент пожар потушен.

«Дом ленинградской торговли» является одним из старейших универмагов Санкт-Петербурга. Здание было заложено в 1908 году. В разное время в нем размещались Первый государственный универсальный магазин и Дом ленинградской кооперации ЛСПО.