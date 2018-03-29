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В Петербурге загорелся крупнейший универмаг «Дом ленинградской торговли»
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В Петербурге загорелся крупнейший универмаг «Дом ленинградской торговли» 

Аргументы и Факты 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
Пожар вспыхнул в крупнейшем универмаге Санкт-Петербурга «Доме ленинградской торговли», передает РИА Новости со ссылкой на представителя оперативного штаба МЧС.
Возгорание возникло на втором этаже здания. На момент возникновения пожара универмаг был закрыт, внутри находились только сотрудники.
«Пострадавших нет, эвакуированы 60 человек персонала», — сообщили в МЧС.
Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. На данный момент пожар потушен.
«Дом ленинградской торговли» является одним из старейших универмагов Санкт-Петербурга. Здание было заложено в 1908 году. В разное время в нем размещались Первый государственный универсальный магазин и Дом ленинградской кооперации ЛСПО.
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