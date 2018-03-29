Кинотеатры Ленобласти не потеряли посетителей после трагедии в Кемерове

Гатчине и Корреспондент ivbg.ru позвонил в кинотеатры в Выборге Кингисеппе и узнал, не уменьшился ли поток посетителей после пожара в Кемерово

Оказалось, что ситуация с посещением кинотеатров почти не претерпела изменений. Так, в кинотеатре «Выборг Палас» нас заверили, что отток посетителей наблюдался лишь 28 марта, в национальный день траура.

В колл-центре кинотеатра «Кинополис» в Гатчине сообщили, что динамика посещений осталась на прежнем уровне. В день траура спада также не наблюдалось.

Оператор кинотеатра «Люмен Фильм» в Кингисеппе отметил, что люди идут в кино с переменчивым успехом.