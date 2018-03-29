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Кинотеатры Ленобласти не потеряли посетителей после трагедии в Кемерове
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Кинотеатры Ленобласти не потеряли посетителей после трагедии в Кемерове 

Ivyborg.ru 1 час назад
Корреспондент ivbg.ru позвонил в кинотеатры в Выборге, Гатчине и Кингисеппе и узнал, не уменьшился ли поток посетителей после пожара в Кемерово
Оказалось, что ситуация с посещением кинотеатров почти не претерпела изменений. Так, в кинотеатре «Выборг Палас» нас заверили, что отток посетителей наблюдался лишь 28 марта, в национальный день траура.
В колл-центре кинотеатра «Кинополис» в Гатчине сообщили, что динамика посещений осталась на прежнем уровне. В день траура спада также не наблюдалось.
Оператор кинотеатра «Люмен Фильм» в Кингисеппе отметил, что люди идут в кино с переменчивым успехом.
Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. Погибли 64 человека. Заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов рассказал о том, что в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» были выявлены нарушения пожарной безопасности. 27 марта по всей стране и в разных городах Ленинградской области прошлитраурные митинги и акции, в память о жертвах пожара
Ivyborg.ru: последние новости
Четверо детей погибли при пожаре в торговом комплексе "Зимняя вишня" в Кемерово Площадь пожара в автосалоне Петербурга составила 500 квадратных метров СК сообщает о 64 погибших во время пожара в кемеровской "Зимней вишне"
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