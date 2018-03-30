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«Мы горим»: популярное кафе охватил пожар в Приморье
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«Мы горим»: популярное кафе охватил пожар в Приморье 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
В Уссурийске загорелось популярное кафе китайской кухни «Далянь», сообщает PRIMPRESS.
«Кафе «Далянь». Мы горим», — написала одна из посетительниц заведения.
По ее словам, пожар случился накануне вечером, когда в кафе было много людей.
«Мы только сели на втором этаже, как сообщили о пожаре. Очаг возгорания был на первом этаже. Горело сильно. Мы вышли на балкон, откуда нас и спасли пожарные», — сообщила жительница города.
По предварительной информации, причиной происшествия стало замыкание электропроводки. Пострадавших нет.
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Mar 30, 2018 at 3:28am PDT
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