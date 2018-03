«Мы горим»: популярное кафе охватил пожар в Приморье

Уссурийске загорелось популярное кафе китайской кухни «Далянь», сообщает PRIMPRESS.

«Кафе «Далянь». Мы горим», — написала одна из посетительниц заведения.

По ее словам, пожар случился накануне вечером, когда в кафе было много людей.

«Мы только сели на втором этаже, как сообщили о пожаре. Очаг возгорания был на первом этаже. Горело сильно. Мы вышли на балкон, откуда нас и спасли пожарные», — сообщила жительница города.

По предварительной информации, причиной происшествия стало замыкание электропроводки. Пострадавших нет.

A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Mar 30, 2018 at 3:28am PDT