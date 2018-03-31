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Детский клуб «Мадагаскар» в Махачкале закрыт из-за выявленных нарушений
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Детский клуб «Мадагаскар» в Махачкале закрыт из-за выявленных нарушений 

Mirmol.ru 48 минут назад
Фото: Mirmol.ru
Детский клуб «Мадагаскар» в Махачкале закрыт из-за выявленных нарушений Махачкалинский детский клуб «Мадагаскар» закрыт на два месяца из-за нарушений санитарных норм, сообщают дагестанские судебные приставы.
Работа развлекательного центра будет восстановлена после выполнения всех требований УФССП по Республике Дагестан.
«Проведенные проверки показали, что в помещении детского клуба обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в связи с чем суд пришел к выводу о виновности юридического лица в совершении административного правонарушения и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 60 суток», — сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее протокол о закрытии клуба на 60 суток выписал и Роспотребнадзор по РД, но несмотря на запрет заведение продолжало свою работу.
Фото: madagaskar05.ru
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