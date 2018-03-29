На Кузбассе загорелся автобус с детской волейбольной командой

Пожар произошел в моторном отсеке. После возгорания школьники и сопровождавшие их взрослые быстро покинули салон, никто не пострадал, сообщил «Интерфакс» информированный источник.

«Около 14:00 по местному времени (10:00 по Москве ) в Топкинском районе загорелся автобус, который ехал из ХМАО Новосибирск . В нем находилось 11 детей-волейболистов и сопровождающие взрослые, которые вовремя покинули транспорт», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас пассажиры ожидают другой транспорт, который уже выехал за ними.