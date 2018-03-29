На Кузбассе загорелся автобус с детской волейбольной командой 

Пожар произошел в моторном отсеке. После возгорания школьники и сопровождавшие их взрослые быстро покинули салон, никто не пострадал, сообщил «Интерфакс» информированный источник.
«Около 14:00 по местному времени (10:00 по Москве) в Топкинском районе загорелся автобус, который ехал из ХМАО в Новосибирск. В нем находилось 11 детей-волейболистов и сопровождающие взрослые, которые вовремя покинули транспорт», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас пассажиры ожидают другой транспорт, который уже выехал за ними.