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Вучич оставил запись в книге соболезнований посольства РФ в Белграде
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Вучич оставил запись в книге соболезнований посольства РФ в Белграде 

ТАСС 1 час назад
БЕЛГРАД, 29 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Сербии Александар Вучич оставил в четверг утром запись в книге соболезнований посольства РФ в Белграде в связи с трагедией в Кемерове. Как сообщает корреспондент ТАСС, книга открыта на протяжении двух дней, десятки людей идут к зданию посольства Российской Федерации в Сербии, чтобы почтить память погибших.
Первые свечи, цветы и игрушки у ворот здания диппредставительства стали появляться еще во вторник. В среду утром в связи с объявленным национальным трауром в России посольство открыло книгу соболезнований. В посольстве уточнили, что книга соболезнований будет открыта в течение двух дней — 28 и 29 марта.
"Это ужасное потрясение для всех нас, там погибли дети, а это всегда страшнее всего. Желаю братскому народу мужества в эти трудные часы", — заявила одна из возлагавших цветы женщин по имени Весна. В среду соболезнования семьям погибших также выразили представители мотоклуба «Ночные волки», которые недавно вернулись в Белград после 2000-километрового автопробега «Русские Балканы».
В единственной в Сербии русской церкви — Храме Святой Троицы — была отслужена панихида в память о погибших в Кемерове.
28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. 25 марта на четвертом этаже этого здания начался пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.
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