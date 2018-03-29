Вучич оставил запись в книге соболезнований посольства РФ в Белграде

Первые свечи, цветы и игрушки у ворот здания диппредставительства стали появляться еще во вторник. В среду утром в связи с объявленным национальным трауром в России посольство открыло книгу соболезнований. В посольстве уточнили, что книга соболезнований будет открыта в течение двух дней — 28 и 29 марта.

"Это ужасное потрясение для всех нас, там погибли дети, а это всегда страшнее всего. Желаю братскому народу мужества в эти трудные часы", — заявила одна из возлагавших цветы женщин по имени Весна. В среду соболезнования семьям погибших также выразили представители мотоклуба «Ночные волки» , которые недавно вернулись в Белград после 2000-километрового автопробега «Русские Балканы».

В единственной в Сербии русской церкви — Храме Святой Троицы — была отслужена панихида в память о погибших в Кемерове.

28 марта в России объявлен национальный траур по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. 25 марта на четвертом этаже этого здания начался пожар. По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознаны 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.