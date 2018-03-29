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Из «Гудвина» экстренно эвакуировали 350 человек: кто-то нажал на тревожную кнопку
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Из «Гудвина» экстренно эвакуировали 350 человек: кто-то нажал на тревожную кнопку 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В одном из торговых центров Тюмени сегодня, 29 марта, эвакуировали несколько сотен человек. Посетителей магазина на этот раз вывели из здания не по учебной тревоги, а из-за сработавшей сигнализации. К месту экстренного вызова сразу стянулись спецслужбы.
— В ТРЦ «Гудвин» сработала сигнализация. Кто ее нажал — неизвестно, но в здании никакого задымления не обнаружено. Сотрудники центра эвакуировали 350 человек, — прокомментировал Геннадий Грибич, замруководителя пресс-службы МЧС по Тюменской области. Ранее массовые эвакуации проводились в рамках учений. «Ложные тревоги» стали регистрироваться во всех городах страны после трагических событий в Кемерово, где во время пожара в ТРЦ погибли более 60 человек.
Корреспондент 72.ruтакже лично проверил аварийные выходы в самых популярных центрах. Где в итоге двери оказались неожиданно закрытыми и из каких лабиринтов удалось выйти за 60 секунд — читайте в нашей предыдущей статье.
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