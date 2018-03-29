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Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями Южного Тушина
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Префект СЗАО Алексей Пашков встретился с жителями Южного Тушина 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
28 марта в школе №2097 состоялась традиционная встреча префекта СЗАО Алексея Пашкова с жителями. Основной темой обсуждения стало социально-экономическое развитие района.
Больше всего жители интересовались программой реновации, строительством, а также благоустройством территории. Немало было задано вопросов по теме социальной защиты населения и противопожарной безопасности.
Так, жительница района спросила о реализации городского проекта «Активное долголетие» на территории Южного Тушина. — Куда можно обратиться в нашем районе и узнать подробную информацию? — уточнила она.
По словам префекта, подробную информацию можно узнать в Центре социального обслуживания на улице Новопоселковая, дом 5Б. Он работает с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу — с 9.00 до 18.45 и в субботу с 9.00 до 17.00. К слову, в Северо-Западном округе на участие в проекте подали заявки более 5,5 тысяч человек. 79 групп уже начали заниматься. В ближайшее время стартуют еще 133 группы.
Статистику в сфере безопасности жизни населения представил начальник окружного управления МЧС Дмитрий Баженов. Он рассказал о проведении внеплановых проверок более 40 объектов в СЗАО в части соблюдения требований пожарной безопасности.
— В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности юридические лица будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством, — добавил Дмитрий Баженов.
По словам начальника управления МЧС СЗАО, большинство пожаров приходится на жилой сектор. — Порядка 90% пожаров вызваны неосторожным обращением с огнем. В частности, курением в квартирах в состоянии алкогольного опьянения, — отметил Дмитрий Баженов.
Сразу несколько участников встречи поинтересовались сроками окончания строительства храмов на улицах Лодочная и Василия Петушкова. Как пояснил Алексей Пашков, храмовый комплекс во имя святителя Николая Мирликийского Чудотворца по адресу: ул. Лодочная, вл.31 (напротив) планируется ввести в эксплуатацию в ноябре. А храм во имя преподобного Сергия Радонежского по адресу: ул. Василия Петушкова, напротив д. 3 запланирован к вводу в 2019 году.
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