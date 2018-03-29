Дима Полухин, спасший трех детей во время кемеровского пожара: Был густой дым, я больше опирался на слух

Пожар в Кемерове унес жизни 64 человек. Неизвестно, сколько было бы жертв, если бы не герои, которые помогли выбраться из пожара тем, кто сам этого сделать не смог.

17-летний студент кадетского училища Дмитрий Полухин спас жизни троих детей при возгорании в торговом центре «Зимняя вишня». Когда начался пожар, путь к выходу для Дмитрия был открыт, но, услышав крики о помощи, он не покинул горящее здание, а остался внутри, стараясь отыскать людей.

Сам он рассказывал о трагедии телеканалу НТВ , что не видел практически ничего из-за дыма.

— Черный дым, не видно, дышать очень тяжело. Еще и в глазах начало темнеть, -говорит Дима.

В тот день он пошел в кино после занятий в кадетской школе. Когда начался пожар, Дима смотрел фильм в третьем кинозале, который был расположен ближе к выходу, чем остальные. По словам молодого человека, в один момент в зал забежала женщина, сказав, что нужно немедленно выходить. Посетители столпились у входа, началась давка.

На данный момент опознаны тела 27 жертв трагедии. По делу о возгорании были задержаны несколько подозреваемых. Позже СК предъявил обвинения пяти фигурантам данного дела, которых позже арестовали до 25 мая 2018 года.

По указу президента России Владимира Путина 28 марта было объявлено общенациональным днем траура. Первые похороны погибших в результате пожара прошли в среду, 28 марта.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Время мужества

Колонка обозревателя «ВМ» Юрия Совцова

Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край Бурятия , Рязанская и Брянская области, Екатеринбург Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове будет организовано на Манежной площади в центре Москвы , о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин (далее…).

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте «Зимней вишни» работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…).

Страшный урожай «Зимней вишни»

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…).

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