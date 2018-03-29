«Москино» проверило пожарную безопасность кинотеатров после ЧП в Кемерово

В сети кинотеатров «Москино» прошли внеплановые проверки пожарной безопасности после ЧП в Кемерово . Об этом журналистам сообщила генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.

«После трагических событий, думаю, что каждое учреждение инициировало внутренние проверки пожарной безопасности на объектах. Мы провели внутреннюю проверку на этой неделе, идут многочисленные внешние проверки пожарной безопасности, приходят внешние структуры и проверяют пожарную безопасности», — сказала С. Максимченко.

Она добавила, что в кинотеатрах сети нет практики по закрытию эвакуационных выходов и дверей в зале.

«В прошлом году провели ревизию всей пожарной безопасности, была закупка новых огнетушителей, в целом, могу с уверенностью сказать, у нас все системы работают, с персоналом проводятся ежемесячные и внеплановые инструктажи», — добавила С. Максимченко.

В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.