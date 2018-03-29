Ещё
«Москино» проверило пожарную безопасность кинотеатров после ЧП в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

«Москино» проверило пожарную безопасность кинотеатров после ЧП в Кемерово 

Агентство «Москва» 1 час назад
В сети кинотеатров «Москино» прошли внеплановые проверки пожарной безопасности после ЧП в Кемерово. Об этом журналистам сообщила генеральный директор сети кинотеатров «Москино» Светлана Максимченко.
«После трагических событий, думаю, что каждое учреждение инициировало внутренние проверки пожарной безопасности на объектах. Мы провели внутреннюю проверку на этой неделе, идут многочисленные внешние проверки пожарной безопасности, приходят внешние структуры и проверяют пожарную безопасности», — сказала С. Максимченко.
Она добавила, что в кинотеатрах сети нет практики по закрытию эвакуационных выходов и дверей в зале.
«В прошлом году провели ревизию всей пожарной безопасности, была закупка новых огнетушителей, в целом, могу с уверенностью сказать, у нас все системы работают, с персоналом проводятся ежемесячные и внеплановые инструктажи», — добавила С. Максимченко.
В ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
Агентство «Москва»: последние новости
В КПРФ предложили создать парламентскую комиссию для изучения трагедии в Кемерово Пожар площадью 800 кв. м произошел в ангаре на юго-востоке Москвы МЧС и прокуратура после пожара в Кемерово начали проверки торгово-развлекательных центров в Подмосковье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»389
Для россиян предложили ввести новый вид наказания130
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура106
«С чего это я должен их жалеть?»567
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение