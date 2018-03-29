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Персонал ульяновской фабрики эвакуировали из‐за пожара
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Персонал ульяновской фабрики эвакуировали из‐за пожара 

360tv.ru 1 час назад
С территории трикотажной фабрики в Ульяновске эвакуировали 20 работников из‐за возникшего на предприятии пожара. Огонь вспыхнул в одном из производственных цехов, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Пожар произошел в красильном цехе, загорелись деревянные поддоны
— источник.
Цех окутал сильный дым. Несмотря на это весь находившийся в нем персонал вывели из помещения в штатном порядке.
По данным ГУ МЧС по Ульяновской области, пожар начался в 11:50 в двухэтажном здании на проспекте Гая в Железнодорожном районе города.
Для ликвидации ЧП привлекли десять единиц техники и 45 человек личного состава.
Пожарным удалось локализовать возгорание. Его площадь составила 20 квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.
Без пострадавших обошлось и в другом пожаре. В Петербурге в четверг, 29 марта, загорелось здание Дома ленинградской торговли. Причиной его стало, по информации ИА Nation News, воспламенение проводки в техническом помещении одного из магазинов.
В ликвидации пожара задействовали пять единиц техники и 25 сотрудников МЧС.
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