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ОНФ присоединился к проверкам пожарной безопасности, начавшимся после пожара в Кемерове
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

ОНФ присоединился к проверкам пожарной безопасности, начавшимся после пожара в Кемерове 

ТАСС 58 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) присоединились к проверкам соблюдения норм пожарной безопасности, которые госорганы начали после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.
"Представители ОНФ на местах активно подключились к проверкам зданий на предмет пожарной безопасности. Эти вопросы всегда требуют пристального внимания, поэтому обществу и власти нужно объединиться для предупреждения страшных трагедий, подобных кемеровской", — приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.
Как уточнили в ОНФ, при проверках особое внимание обращают на работу сигнализации и систем пожаротушения, а также состояние эвакуационных выходов. «Проверки в регионах проводятся в связи с произошедшим 25 марта пожаром в кемеровском ТЦ „Зимняя вишня“, данные проверки при участии активистов ОНФ уже прошли во Владимирской, Свердловской областях и ряде других регионов», — говорится в пресс-релизе.
Пожар произошел 25 марта на четвертом этаже торгово— развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Пострадали в результате пожара 79 человек, в том числе 27 детей.
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