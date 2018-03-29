ОНФ присоединился к проверкам пожарной безопасности, начавшимся после пожара в Кемерове

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) присоединились к проверкам соблюдения норм пожарной безопасности, которые госорганы начали после пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Об этом говорится в сообщении пресс-службы движения, поступившем в ТАСС в четверг.

"Представители ОНФ на местах активно подключились к проверкам зданий на предмет пожарной безопасности. Эти вопросы всегда требуют пристального внимания, поэтому обществу и власти нужно объединиться для предупреждения страшных трагедий, подобных кемеровской", — приводит пресс-служба движения слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова

Как уточнили в ОНФ, при проверках особое внимание обращают на работу сигнализации и систем пожаротушения, а также состояние эвакуационных выходов. «Проверки в регионах проводятся в связи с произошедшим 25 марта пожаром в кемеровском ТЦ „Зимняя вишня“, данные проверки при участии активистов ОНФ уже прошли во Владимирской, Свердловской областях и ряде других регионов», — говорится в пресс-релизе.