Волгоградское МЧС поднимет в воздух беспилотники при усилении паводка

МЧС готово привлечь беспилотную авиацию при усилении паводка в Волгоградской области для мониторинга за уровнем воды.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ведомстве, на малых реках Волго-Донского бассейна начали работать два временных и 29 стационарных гидрологических постов. Информация от них поступает в оперативную дежурную смену ЦУКС областного ГУ МЧС регулярно. Власти, сотрудники противопожарной службы, полицейские и органы местного самоуправления наблюдают за обстановкой в муниципальных районах области круглосуточно. Сейчас все уровни воды на гидрологических постах рек не достигают неблагоприятных отметок.

ГУ МЧС привело свои силы и средства в состояние готовности, чтобы их можно было использовать при ухудшении обстановки или возникновения ЧС.