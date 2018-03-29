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Волгоградское МЧС поднимет в воздух беспилотники при усилении паводка
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Волгоградское МЧС поднимет в воздух беспилотники при усилении паводка 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
МЧС готово привлечь беспилотную авиацию при усилении паводка в Волгоградской области для мониторинга за уровнем воды.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ведомстве, на малых реках Волго-Донского бассейна начали работать два временных и 29 стационарных гидрологических постов. Информация от них поступает в оперативную дежурную смену ЦУКС областного ГУ МЧС регулярно. Власти, сотрудники противопожарной службы, полицейские и органы местного самоуправления наблюдают за обстановкой в муниципальных районах области круглосуточно. Сейчас все уровни воды на гидрологических постах рек не достигают неблагоприятных отметок.
ГУ МЧС привело свои силы и средства в состояние готовности, чтобы их можно было использовать при ухудшении обстановки или возникновения ЧС.
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