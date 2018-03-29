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При усилении паводка в Волгоградской области МЧС поднимет беспилотники
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При усилении паводка в Волгоградской области МЧС поднимет беспилотники 

v1.ru 57 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгоградской области управление МЧС сообщает о стабильной ситуации на реках. Несмотря на это, спасатели находятся в режиме повышенной готовности. При необходимости будут задействованы все силы и средства для борьбы со стихией.
— Сейчас на малых реках Волго-Донского бассейна работают 29 стационарных и два временных гидрологических поста, — сообщили V1.ru в ГУ МЧС России по Волгоградской области. — Вся информация поступает в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях.
За обстановкой в регионе следят отряды противопожарной службы Волгоградской области совместно с сотрудниками МВД и представителями органов местного самоуправления.
— В случае ухудшения обстановки, для мониторинга будет привлекаться беспилотная авиация, — говорят в региональном МЧС. — В настоящее время все уровни воды на гидрологических постах рек не достигают неблагоприятных отметок. Силы и средства управления находятся в готовности к применению в случае ухудшения обстановки или возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками.
Жителям Волгоградской области спасатели напоминают о необходимости поднять из подвалов продукты питания и ценные вещи. Мебель и электроприборы лучше приподнять над полом. Отдельно нужно позаботиться о животных.
В случае экстренной ситуации звонить нужно по телефону «101». Номер доступен абонентам всех сотовых операторов.
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