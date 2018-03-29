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Около 33 тысяч человек в четырех районах Дагестана остались без света из-за аварии
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Около 33 тысяч человек в четырех районах Дагестана остались без света из-за аварии 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Восстановить электроснабжение планируется к вечеру.
Как сообщается на сайте Минэнерго, в 09:08 отключилась Воздушная линия передачи 110 кВ «Шамильское — Анцух». В результате оказались обесточены подстанции «Гидатль», «Анцух», «Шаури», «Кидеро», «Бежта», «Тлярата»). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 33 тысяч человек).
Как уточняется на сайте республиканского ГУ МЧС России, аварийное отключение затронуло четыре района.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. Планируемое время завершения работ — 18:00.
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