Около 33 тысяч человек в четырех районах Дагестана остались без света из-за аварии

Восстановить электроснабжение планируется к вечеру. Как сообщается на сайте Минэнерго, в 09:08 отключилась Воздушная линия передачи 110 кВ «Шамильское — Анцух». В результате оказались обесточены подстанции «Гидатль», «Анцух», «Шаури», «Кидеро», «Бежта», «Тлярата»). Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 33 тысяч человек). Как уточняется на сайте республиканского ГУ МЧС России , аварийное отключение затронуло четыре района. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Планируемое время завершения работ — 18:00.