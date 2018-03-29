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Пожарное депо со скалодромом построят в Троицком административном округе
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Пожарное депо со скалодромом построят в Троицком административном округе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Об этом сообщает пресс-служба председателя Москомархитектуры.
Депо возведут по адресу: поселение Вороновское, ЛМС, микрорайон Центральный, владение 34. Постановление о строительстве уже подписал Сергей Собянин.
Новое депо появится на территории действующей пожарной станции. Оно будет рассчитано на четыре пожарных автомобиля. Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что строительство депо позволит усилить пожарную безопасность и сократить время прибытия спасателей по вызову.
Здание будет переменной этажности от двух до четырех этажей. Оно будет разделено на функциональные блоки. В нем разместят диспетчерскую, комнаты отдыха, помещение для стоянки техники с постами техосмотра и мойки, комнаты медицинского осмотра, учебный класс, столовую и подсобные помещения.
Для сотрудников создадут учебно-тренировочную зону, специальную башню со скалодромом, полосу препятствий с беговой дорожкой длинной 50 метров и тренировочный пожарный гидрант.
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