Ещё
Пожар в детском саду: В Донецкой области эвакуированы 93 ребенка, женщина-дефектолог выпрыгнула в окно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Пожар в детском саду: В Донецкой области эвакуированы 93 ребенка, женщина-дефектолог выпрыгнула в окно 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 28 марта.
«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из комнат на 2-м этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человека персонала заведения. Логопед-дефектолог, женщина 1961 года рождения, в попытке как можно быстрее покинуть место пожара выпрыгнула из окна на 2-м этаже. В результате этого женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу г. Бахмут», — говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
После трагедии в российском городе Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, на украинские власти решили организовать проверки систем пожарной безопасности в ТЦ по всей стране.
Украина.ру: последние новости
Путин посетил пострадавших при пожаре в Кемерово Одесситы несут цветы к зданию российского консульства в память о погибших в Кемерово - видео Путин: Все виновные в пожаре в кемеровском ТЦ будут наказаны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британию встревожила российская «Мертвая рука»394
Для россиян предложили ввести новый вид наказания130
В последний раз18
Чиновников наказали за банкет в день траура106
«С чего это я должен их жалеть?»568
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
08:27
Британию встревожила российская «Мертвая рука»
Армия Оружие
03:00
Для россиян предложили ввести новый вид наказания
Общество Политика
00:25
Москвичей избавят от очередей в музеях
Новости Москвы
00:15
Дуров назвал причину сбоя в Telegram
Наука и техника
01:42
Синоптики рассказали о первом весеннем дожде
Новости Москвы
00:59
Началова выдвинула ультиматум Малышевой
Шоу-бизнес
00:53
«Терминаторы» направились в Москву
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение