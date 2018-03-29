Пожар в детском саду: В Донецкой области эвакуированы 93 ребенка, женщина-дефектолог выпрыгнула в окно

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел 28 марта.

«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из комнат на 2-м этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человека персонала заведения. Логопед-дефектолог, женщина 1961 года рождения, в попытке как можно быстрее покинуть место пожара выпрыгнула из окна на 2-м этаже. В результате этого женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу г. Бахмут», — говорится в сообщении.

Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.