Пожар в детском саду: В Донецкой области эвакуированы 93 ребенка, женщина-дефектолог выпрыгнула в окно 

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент произошел 28 марта.
«На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел в одной из комнат на 2-м этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 93 ребенка и 32 человека персонала заведения. Логопед-дефектолог, женщина 1961 года рождения, в попытке как можно быстрее покинуть место пожара выпрыгнула из окна на 2-м этаже. В результате этого женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу г. Бахмут», — говорится в сообщении.
Причина возникновения пожара и причиненный ущерб устанавливаются.
После трагедии в российском городе Кемерово, где в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, на украинские власти решили организовать проверки систем пожарной безопасности в ТЦ по всей стране.