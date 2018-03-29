В Ульяновске потушили пожар на трикотажной фабрике

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . Пожар в красильном цехе трикотажной фабрики «Русь» в Ульяновске потушен на площади 20 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Эвакуировано 20 человек, пожар на площади 20 квадратных метров ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что фабрика находится по адресу: проспект Гая, дом 71.

Как сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ, пожар был локализован в 11.12 на 20 «квадратах». Информацией о полной ликвидации огня в ЦРЦ пока не располагают.

Как позднее уточнили в региональном главке МЧС , открытое горение было ликвидировано в 11.25, идет проливка сгоревших конструкций. Борьбу с огнем вели 45 человек и десять единиц техники.

На сайте фабрики указано, что она работает по полному производственному циклу — от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Берет свою историю от Витебской трикотажной фабрики им. Ким, которую в годы Великой Отечественной войны эвакуировали в Ульяновск из оккупированной зоны.