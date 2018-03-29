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В Ульяновске потушили пожар на трикотажной фабрике, сообщил источник
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Ульяновске потушили пожар на трикотажной фабрике, сообщил источник 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА Новости. Пожар на трикотажной фабрике в Ульяновске потушен на площади 20 кв м, 19 человек эвакуировали — источник
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