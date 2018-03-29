Подозрительный пакет стал причиной эвакуации жильцов многоэтажки Ростова

О бесхозном непрозрачном пакете у подъезда своего дома сотрудникам полиции сообщили жильцы. Полиция совместно с медиками оперативно прибыли на место для разбирательств, эвакуировали жильцов первых этажей и приступили к обследованию.

При детальном осмотре было установлено отсутствие опасных для жизни предметов. В плотном пакете находился бытовой мусор. Оцепление вокруг дома сняли, перепуганным жителям разрешили вернутся в свои дома.