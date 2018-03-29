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Подозрительный пакет стал причиной эвакуации жильцов многоэтажки Ростова
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Подозрительный пакет стал причиной эвакуации жильцов многоэтажки Ростова 

Деловое сообщество 43 минуты назад
О бесхозном непрозрачном пакете у подъезда своего дома сотрудникам полиции сообщили жильцы. Полиция совместно с медиками оперативно прибыли на место для разбирательств, эвакуировали жильцов первых этажей и приступили к обследованию.
При детальном осмотре было установлено отсутствие опасных для жизни предметов. В плотном пакете находился бытовой мусор. Оцепление вокруг дома сняли, перепуганным жителям разрешили вернутся в свои дома.
Это не первая подобная находка. Накануне сотрудники полиции перекрыли часть центра города из-за подозрительного пакета рядом со зданием администрации. Однако тревога оказалась ложной, в пакете находились старые вещи. Тем не менее сотрудники правоохранительных органов просят граждан проявлять бдительность и уверяют, что каждое обращение будет подробно рассмотрено.
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