Кемеровчанин, потерявший семью в пожаре: наш телефон взломали и удалили фото родных

«У нас какая-то жесть творится вот прямо сейчас. Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. На мемориале мы еще фотки не выставили. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет. А до этого взломали „ВКонтакте“ моей жены. Там всё почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вёл свою страничку. А она постоянно репостила из Instagram. Я в шоке, если честно».

Игорь Востриков потерял в кемеровском пожаре троих детей, жену и сестру.

По последним данным, число пострадавших в Кемерове увеличилось до 79. Госпитализированы 12 человек, ещё 67 назначено амбулаторное лечение.

ЧП произошло 25 марта. Возгорание началось на четвёртом этаже здания, где находилось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.