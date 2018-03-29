Ещё
Кемеровчанин, потерявший семью в пожаре: наш телефон взломали и удалили фото родных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кемеровчанин, потерявший семью в пожаре: наш телефон взломали и удалили фото родных 

Говорит Москва 56 минут назад
«У нас какая-то жесть творится вот прямо сейчас. Залезли как-то в наши телефоны и удаляют фотографии. На мемориале мы еще фотки не выставили. Мы сейчас смотрели, искали фотографии подходящие. Мама вчера их смотрела, а сейчас их нет. А до этого взломали „ВКонтакте“ моей жены. Там всё почистили, оставили фотографии такие простые. Я не вёл свою страничку. А она постоянно репостила из Instagram. Я в шоке, если честно».
Игорь Востриков потерял в кемеровском пожаре троих детей, жену и сестру.
По последним данным, число пострадавших в Кемерове увеличилось до 79. Госпитализированы 12 человек, ещё 67 назначено амбулаторное лечение.
ЧП произошло 25 марта. Возгорание началось на четвёртом этаже здания, где находилось несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.
Говорит Москва: последние новости
Похороны жертв пожара в Кемерове начнутся 28 марта В Кемерове началось прощание с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» Лауреат премии Кузбасса отказался от звания и призвал Тулеева уйти в отставку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии449
«С чего это я должен их жалеть?»531
Блогер Варламов задержан в Москве423
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие21
Чиновников наказали за банкет в день траура52
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение