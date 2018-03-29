В США воздушный шар упал и загорелся

Воздушный шар с 13 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в американском штате Аризона и загорелся, передает Fox 10.

Инцидент произошел в пустынной местности близ города Финикс . По словам пассажиров, когда шар упал на землю, экипаж попытался повторно поднять его в воздух, при этом загорелась корзина.

В пожарной службе Финикса отметили, что экипажу удалось быстро потушить огонь, сообщает АР. В результате инцидента никто не пострадал.

Серия происшествий с воздушными шарами в разных странах была отмечена в прошлом году. В апреле воздушный шар потерпел крушение в Турции , погиб турист из Франции . В мае в Канаде романтическое свидание в воздухе чуть не закончилось трагедией для пары молодых людей: летательный аппарат упал с большой высоты на деревья. В июне воздушный шар рухнул на землю в американском штате Висконсин рядом с полем для гольфа, где проводится турнир US Open.

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