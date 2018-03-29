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В США воздушный шар упал и загорелся
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В США воздушный шар упал и загорелся 

Мир24 1 час назад
Воздушный шар с 13 пассажирами на борту совершил жесткую посадку в американском штате Аризона и загорелся, передает Fox 10.
Инцидент произошел в пустынной местности близ города Финикс. По словам пассажиров, когда шар упал на землю, экипаж попытался повторно поднять его в воздух, при этом загорелась корзина.
В пожарной службе Финикса отметили, что экипажу удалось быстро потушить огонь, сообщает АР. В результате инцидента никто не пострадал.
Серия происшествий с воздушными шарами в разных странах была отмечена в прошлом году. В апреле воздушный шар потерпел крушение в Турции, погиб турист из Франции. В мае в Канаде романтическое свидание в воздухе чуть не закончилось трагедией для пары молодых людей: летательный аппарат упал с большой высоты на деревья. В июне воздушный шар рухнул на землю в американском штате Висконсин рядом с полем для гольфа, где проводится турнир US Open.
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