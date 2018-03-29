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Глава Барнаула Сергей Дугин лично проверил пожарные выходы в ТЦ «Огни»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Глава Барнаула Сергей Дугин лично проверил пожарные выходы в ТЦ «Огни» 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Глава города Барнаула побывал в ТЦ «Огни» и принял участие в импровизированной «эвакуации» людей.
Напомним, после пожара в кемеровском ТЦ по поручению губернатора Александра Карлина в крупных торговых объектах края, в частности в Барнауле, пройдут проверки.
Как сообщает Политсибру, глава краевого центра решил лично осмотреть один из крупных торговых центров на предмет соблюдения мер пожарной безопасности. Вместе с собственником объекта Иваном Рейзбихом Дугин прогулялся по этажам, посчитал пожарные выходы, ознакомился с планом эвакуации. В итоге на первом этаже выходов оказалось восемь, на втором — пять пожарных и один, который используется при ЧС.
Градоначальника в ходе проверки устроили лестничные марши, но план эвакуации показался ему слишком мелким. Он также посоветовал собственнику лучше оповещать людей о расположении пожарных выходов. Кроме того, расспрашивать об обстановке в ТЦ, по его мнению, необходимо не сотрудников, которые могут и умалчивать о реальном положении дел, а самих посетителей. Также он рекомендовал обратить внимание на подъездные пути.
Напомним, в ближайшее время надзорные органы проведут проверки на других объектах в городе.
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