Пенсионерка погибла на пожаре в Большеболдинском районе

Тело 60-летней женщины обнаружено сотрудниками МЧС после тушения пожара в доме в с. Черновского Большеболдинского района 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

По факту организована доследственная проверка.

Повреждений криминального характера на трупе женщины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Следователи не исключают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в кухне.

Установлено, что накануне в гостях у погибшей находились односельчане, с которыми она распивала спиртное. Пенсионерка курила.

Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла на пожаре в Дзержинске.