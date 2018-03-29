Ещё
Пенсионерка погибла на пожаре в Большеболдинском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Пенсионерка погибла на пожаре в Большеболдинском районе 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Тело 60-летней женщины обнаружено сотрудниками МЧС после тушения пожара в доме в с. Черновского Большеболдинского района 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
По факту организована доследственная проверка.
Повреждений криминального характера на трупе женщины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи не исключают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в кухне.
Установлено, что накануне в гостях у погибшей находились односельчане, с которыми она распивала спиртное. Пенсионерка курила.
Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла на пожаре в Дзержинске.
Newsroom24: последние новости
150 человек эвакуировано из горевшего детсада в Нижнем Новгороде Места массового пребывания людей проверят в Нижегородской области Глыба льда снесла кондиционер с фасада дома в Нижнем Новгороде.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии449
«С чего это я должен их жалеть?»531
Блогер Варламов задержан в Москве423
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие21
Чиновников наказали за банкет в день траура52
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение