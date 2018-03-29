Пенсионерка погибла на пожаре в Большеболдинском районе 

Тело 60-летней женщины обнаружено сотрудниками МЧС после тушения пожара в доме в с. Черновского Большеболдинского района 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
По факту организована доследственная проверка.
Повреждений криминального характера на трупе женщины не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Следователи не исключают, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился в кухне.
Установлено, что накануне в гостях у погибшей находились односельчане, с которыми она распивала спиртное. Пенсионерка курила.
Ранее сообщалось, что пенсионерка погибла на пожаре в Дзержинске.