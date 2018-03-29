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Мемориалы памяти кемеровских жертв сгорели в четырех городах
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мемориалы памяти кемеровских жертв сгорели в четырех городах 

360tv.ru 1 час назад
Мемориалы памяти жертв при пожаре в Кемерове сгорели сразу в четырех российских городах: Петрозаводске, Сартавале, Туле и Ангарске. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на соцсети.
Минувшей ночью в карельских городах Сартавале и Петрозаводске загорелись мемориалы с цветами и игрушками, которые устроили местные жители в память о погибших людях. Возгорание на Онежской улице в Петрозаводске вспыхнуло около часа ночи, но благодаря оперативной работе пожарных огонь был потушен.
Та же участь постигла место скорби в Туле, расположенное у скульптуры «Место встречи» на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина. Местные жители начали нести сюда цветы еще 27 марта.
Сутками ранее, в ночь на 28 марта, пожар уничтожил мемориал в Ангарске, расположенный у скульптурной композиции «Голуби мира» на площади у «Музея Победы». После того, как возгорание было потушено, а сгоревшие игрушки убраны, жители продолжили нести цветы.
Причиной пожаров во всех городах, вероятнее всего, стали свечи.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Еще более 70 человек пострадали. Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание.
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев сообщил о случаях мошенничества при перечислении денег семьям пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом он сообщил на заседании со своими зампредами.
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