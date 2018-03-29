Страшный пожар произошел на улице Ударной в Пензе

По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, ЧП произошло в 18.30 по московскому времени. Возгорание произошло в заброшенном кирпичном здании на улице Ударной.

«Пожар в неэксплуатируемом кирпичном здании на улице Ударной был локализован и потушен силами 20 огнеборцев. На место ЧП были стянуты пять единиц спасательной техники. В результате пожара здание полностью выгорело изнутри», — говорится в сообщении.

Что стало причиной пожара — пока неизвестно. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.