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Страшный пожар произошел на улице Ударной в Пензе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Страшный пожар произошел на улице Ударной в Пензе 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы ГУ МЧС региона, ЧП произошло в 18.30 по московскому времени. Возгорание произошло в заброшенном кирпичном здании на улице Ударной.
«Пожар в неэксплуатируемом кирпичном здании на улице Ударной был локализован и потушен силами 20 огнеборцев. На место ЧП были стянуты пять единиц спасательной техники. В результате пожара здание полностью выгорело изнутри», — говорится в сообщении.
Что стало причиной пожара — пока неизвестно. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.
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