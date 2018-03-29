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Запасные выходы блокированы: студентов челябинского университета эвакуировали из-за дыма
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Запасные выходы блокированы: студентов челябинского университета эвакуировали из-за дыма 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Более 150 человек — студентов и преподавателей — были вынуждены покинуть главный корпус Южно-Уральского государственного университета в Челябинске из-за распространившегося по коридорам дыма. В ходе эвакуации неожиданно выяснилось, что несколько запасных выходов были заблокированы, так что всем пришлось протискиваться через главный вход.
"Звонил сын, во время эвакуации коридоры были сильно задымлены и стоял сильный запах горящей проводки", — рассказала одна из жительниц города.
Виновником переполоха стало замыкание в двигателе вентиляционной системы — дымом заволокло центральную лестницу и этажи восточного крыла здания.
"У нас была пара французского языка в главном корпусе на четвертом этаже. Стало пахнуть проводкой. И минуты через три сработала пожарная сигнализация, и нас всех вывели из здания. Паники не было, спокойно все вышли. Задымление было именно там, где запасной выход, поэтому мы вышли все через главный вход", — рассказала 31tv.ru одна из студенток.
На кадрах, однако, видно, как студенты бросаются к запасному выходу, но не могут выбраться наружу — двери заблокированы. «Назад, назад», — кричит кто-то из учащихся, после чего все устремляются к главному входу.
После того, как сотрудники МЧС проветрили помещение, студенты вернулись к учебе. В результате инцидента никто не пострадал.
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