Нижегородка погибла на пожаре из-за «пьяной» сигареты

Нижегородка погибла на пожаре из-за «пьяной» сигаретыНочью 28 марта загорелся деревянный дом в селе Черновского Большеболдинского района. Спасатели МЧС на месте происшествия обнаружили тело 60-летней женщины.

Следователи СК, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился на кухне.

Также следователи установили, что накануне в гостях у погибшей находились односельчане, с которыми она курила и распивала спиртные напитки.

Обстоятельства происшествия выясняются.