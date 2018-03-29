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Нижегородка погибла на пожаре из-за «пьяной» сигареты
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Нижегородка погибла на пожаре из-за «пьяной» сигареты 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Нижегородка погибла на пожаре из-за «пьяной» сигаретыНочью 28 марта загорелся деревянный дом в селе Черновского Большеболдинского района. Спасатели МЧС на месте происшествия обнаружили тело 60-летней женщины.
Следователи СК, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что пожар мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Очаг возгорания находился на кухне.
Также следователи установили, что накануне в гостях у погибшей находились односельчане, с которыми она курила и распивала спиртные напитки.
Обстоятельства происшествия выясняются.
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