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Общее собрание РАН началось с минуты молчания по погибшим в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Общее собрание РАН началось с минуты молчания по погибшим в Кемерове 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Общее собрание Российской академии наук (РАН) началось в четверг в Москве с минуты молчания по погибшим при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
Минуту молчания объявил президент Академии Александр Сергеев.
"Прошу нас всех вспомнить о трагедии, которая прошла в Кемерово, прошу почтить память погибших в этой страшной трагедии минутой молчания", — сказал он.
Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, более 70 пострадали.
Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании будет обсуждаться стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН — высший орган управления академией.
ТАСС: последние новости
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