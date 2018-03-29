Общее собрание РАН началось с минуты молчания по погибшим в Кемерове

Минуту молчания объявил президент Академии Александр Сергеев

"Прошу нас всех вспомнить о трагедии, которая прошла в Кемерово, прошу почтить память погибших в этой страшной трагедии минутой молчания", — сказал он.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, более 70 пострадали.

Общее собрание академиков и членов-корреспондентов Российской академии наук проходит 29 и 30 марта в Москве. На собрании будет обсуждаться стратегия развития и приоритетные направления деятельности РАН, а также пройдут выборы в состав президиума Академии. Общее собрание РАН — высший орган управления академией.