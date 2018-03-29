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Рига окажет финансовую помощь семьям жертв пожара в «Зимней вишне»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Рига окажет финансовую помощь семьям жертв пожара в «Зимней вишне» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сумма поддержки составит 50 тыс. евро или 3,5 млн рублей: «Уже завтра это решение будет рассмотрено на Финансовом комитете», — написал на своей странице в Фейсбуке мэр латвийской столицы Нил Ушаков.
Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел в воскресенье, 25 марта. В результате, погибли 64 человека. Число пострадавших, по последним данным составило 79 человек. Кроме того, уже опознаны тела 27 человек, остальные отправят сегодня на генетическую экспертизу в Москву. На данный момент в деле о пожаре пять фигурантов. Все они арестованы. Фото: Wikimedia Commons, Mettmann.
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