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Из-за пожара в ДЛТ эвакуировали 60 человек
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из-за пожара в ДЛТ эвакуировали 60 человек 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Пожар произошел в одном из самых известных торговых центров Петербурга. Огонь охватил отдел одежды в Доме Ленинградской торговли утром 29 марта.
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по городу, сообщение о возгорании на Большой Конюшенной улице, 21-23, поступило в 9:40. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил площадь в 20 метров. 60 человек эвакуировали.
К 9:47 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.
28 марта в Петербурге тушили автосалон на Савушкина, площадь возгорания составила 500 кв метров. В этот же день пожарные эвакуировали 60 человек, в том числе младенца, из многоэтажки на Коломяжском.
По материалам "Фонтанки" Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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