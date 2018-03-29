Из-за пожара в ДЛТ эвакуировали 60 человек

Пожар произошел в одном из самых известных торговых центров Петербурга . Огонь охватил отдел одежды в Доме Ленинградской торговли утром 29 марта.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по городу, сообщение о возгорании на Большой Конюшенной улице, 21-23, поступило в 9:40. Возгорание произошло на втором этаже, огонь охватил площадь в 20 метров. 60 человек эвакуировали.

К 9:47 пожар ликвидировали. Пострадавших нет.

28 марта в Петербурге тушили автосалон на Савушкина, площадь возгорания составила 500 кв метров. В этот же день пожарные эвакуировали 60 человек, в том числе младенца, из многоэтажки на Коломяжском.