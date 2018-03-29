Ещё
Почти 70 человек эвакуировали из детского сада в Нижнем Новгороде после сообщения о пожаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Почти 70 человек эвакуировали из детского сада в Нижнем Новгороде после сообщения о пожаре 

Vgoroden.ru 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Почти 70 человек пришлось эвакуировать из детского сада на улице Чаадавева в Московском районе Нижнего Новгорода после сообщения о пожаре в четверг, 29 марта. Однако вызов оказался ложным, сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в пресс-службе МЧС по Нижегородской области.
Тревожный сигнал поступил по единому номеру 112 в 9.44. На место предполагаемого происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС. Из детского сада эвакуировали 69 человек, в том числе 57 детей. Всех их вывели на улицу.
Специалисты проверили здание по всей площади, но возгорания не обнаружили. В настоящий момент работы полностью завершены, и дошкольное учреждение вновь функционирует в обычном режиме.
Напомним, накануне в Нижнем Новгороде 20 человек успели выбраться из загоревшейся на ходу маршрутки.
Vgoroden.ru: последние новости
Крупный пожар уничтожил садовый дом в Сосновском районе Слухи о «сотнях погибших» при пожаре в Кемерове распространил украинский пранкер МХК «Чайка» пополнили трое новых игроков
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это шок»: Захарова о презентации Британии449
«С чего это я должен их жалеть?»531
Блогер Варламов задержан в Москве423
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие21
Чиновников наказали за банкет в день траура52
Видео
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
00:37
В центре Петербурга загорелся ТЦ
Происшествия
00:59
Самбурская попросила людей исполнять свои обязанности
Шоу-бизнес
00:26
Известная актриса рассказала о борьбе с раком
Шоу-бизнес
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Другое
05:24
Вскрылась правда о ремонте для Киркорова
Шоу-бизнес
00:33
Пока вы спали: Рак может даровать бессмертие
Общество
04:35
Из Москвы запустят автобусы в Донецк
Новости Москвы
02:19
Чиновников наказали за банкет в день траура
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение