Почти 70 человек эвакуировали из детского сада в Нижнем Новгороде после сообщения о пожаре

Почти 70 человек пришлось эвакуировать из детского сада на улице Чаадавева в Московском районе Нижнего Новгорода после сообщения о пожаре в четверг, 29 марта. Однако вызов оказался ложным, сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в пресс-службе МЧС по Нижегородской области

Тревожный сигнал поступил по единому номеру 112 в 9.44. На место предполагаемого происшествия сразу же выехали сотрудники МЧС. Из детского сада эвакуировали 69 человек, в том числе 57 детей. Всех их вывели на улицу.

Специалисты проверили здание по всей площади, но возгорания не обнаружили. В настоящий момент работы полностью завершены, и дошкольное учреждение вновь функционирует в обычном режиме.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде 20 человек успели выбраться из загоревшейся на ходу маршрутки.