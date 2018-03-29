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В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар
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В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Возгорание произошло в одном из помещений торгового комплекса «ДЛТ» в центре Санкт-Петербурга, пожарные эвакуировали 60 человек, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС по городу.
"60 человек эвакуировали, никто не пострадал, горела обстановка площадью 20 кв. метров в торговом павильоне, на ликвидацию пожара потребовалось 7 минут", — сообщили в пресс-службе.
По данным МЧС, сообщение о пожаре на Большой Конюшенной улице, дом 21 поступило в 09:40 мск. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники, участвовали 25 человек личного состава.
"Работаем над тем, чтобы в скором времени возобновить работу в обычном режиме. Сегодня, скорее всего, не откроется, вероятнее завтра. [Пожарная] сигнализация сработала", — сообщили ТАСС в пресс-службе ДЛТ. Небольшое возгорание произошло до открытия торгового центра, поэтому эвакуировали в основном персонал магазинов.
ДЛТ — бывший «Дом ленинградской торговли» — старейший универмаг Санкт-Петербурга. Это шестиэтажное здание площадью 32 тыс. кв. метров. В основном здесь продаются товары премиум-класса.
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