В торговом комплексе в Петербурге произошел пожар

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 29 марта. / ТАСС /. Возгорание произошло в одном из помещений торгового комплекса «ДЛТ» в центре Санкт-Петербурга, пожарные эвакуировали 60 человек, никто не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе главного управления МЧС по городу.

"60 человек эвакуировали, никто не пострадал, горела обстановка площадью 20 кв. метров в торговом павильоне, на ликвидацию пожара потребовалось 7 минут", — сообщили в пресс-службе.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на Большой Конюшенной улице, дом 21 поступило в 09:40 мск. К ликвидации пожара привлекались пять единиц техники, участвовали 25 человек личного состава.

"Работаем над тем, чтобы в скором времени возобновить работу в обычном режиме. Сегодня, скорее всего, не откроется, вероятнее завтра. [Пожарная] сигнализация сработала", — сообщили ТАСС в пресс-службе ДЛТ. Небольшое возгорание произошло до открытия торгового центра, поэтому эвакуировали в основном персонал магазинов.

ДЛТ — бывший «Дом ленинградской торговли» — старейший универмаг Санкт-Петербурга. Это шестиэтажное здание площадью 32 тыс. кв. метров. В основном здесь продаются товары премиум-класса.