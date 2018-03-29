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Потерявший семью кемеровчанин назвал виновника гибели детей в кинозале ТЦ «Зимняя вишня»
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

Потерявший семью кемеровчанин назвал виновника гибели детей в кинозале ТЦ «Зимняя вишня» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: new-retail.ru
Игорь Востриков, потерявший на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» жену, трех детей и сестру, на основании изучения видеозаписей с камер наблюдения выяснил, почему двери в один из кинозалов оказались закрыты. Об этом он заявил в своем видеообращении «ко всем неравнодушным», размещенном в YouTube.
Игорь Востриков утверждает, что поначалу все двери в кинозалы ТРЦ «Зимняя вишня» были открыты. Это видно на записях с камер видеонаблюдения.
Люди действительно выбегали. Остались только наши. Там был детский мультик. Они промедлили. Пока добрались до выхода, был уже непроглядный густой дым. И  какой-то  мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей
— Игорь Востриков.
В своем видеоообращении кемеровчанин задается вопросами, связанными с трагедией. «Почему наш губернатор говорил, что у нас все под контролем, что мы справимся с любой ситуацией? Не справились. Не было задействовано вертолетной техники. Да, людей бы уже не спасли, они там задохнулись. Но пожар можно было бы потушить», — говорит Востриков.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии 64 человека погибли, большинство из них — дети. 79 человек пострадали. По последней информации, опознаны 27 тел.
Суд определил генеральному директору ТЦ «Зимняя вишня» Надежде Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая. Также суд назначил охраннику ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Сергею Антюшину меру пресечения в виде ареста сроком до 25 мая. Антюшин также не согласен с решением суда и будет его обжаловать.
Кроме того, до 25 мая арестованы технический директор ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Георгий Соболев, проходящий обвиняемым по делу глава установившей в торговом центре противопожарное оборудование компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и электрик Александр Никитин.
Жители Кемеровской области хотят на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» в память о трагедии высадить парк.
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