Потерявший семью кемеровчанин назвал виновника гибели детей в кинозале ТЦ «Зимняя вишня»

Игорь Востриков , потерявший на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» жену, трех детей и сестру, на основании изучения видеозаписей с камер наблюдения выяснил, почему двери в один из кинозалов оказались закрыты. Об этом он заявил в своем видеообращении «ко всем неравнодушным», размещенном в YouTube.

Игорь Востриков утверждает, что поначалу все двери в кинозалы ТРЦ «Зимняя вишня» были открыты. Это видно на записях с камер видеонаблюдения.

Люди действительно выбегали. Остались только наши. Там был детский мультик. Они промедлили. Пока добрались до выхода, был уже непроглядный густой дым. И какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей

— Игорь Востриков.

В своем видеоообращении кемеровчанин задается вопросами, связанными с трагедией. «Почему наш губернатор говорил, что у нас все под контролем, что мы справимся с любой ситуацией? Не справились. Не было задействовано вертолетной техники. Да, людей бы уже не спасли, они там задохнулись. Но пожар можно было бы потушить», — говорит Востриков.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово вспыхнул 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. В результате трагедии 64 человека погибли, большинство из них — дети. 79 человек пострадали. По последней информации, опознаны 27 тел.

Суд определил генеральному директору ТЦ «Зимняя вишня» Надежде Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая. Также суд назначил охраннику ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове Сергею Антюшину меру пресечения в виде ареста сроком до 25 мая. Антюшин также не согласен с решением суда и будет его обжаловать.