За прошедшие сутки не удалось опознать ни одного тела погибших при пожаре

За прошедшие сутки специалистам не удалось опознать ни одного тела погибших в ТЦ «Зимняя Вишня».

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба ликвидации ЧС. Также сообщается, что целых тел было найдено менее 60%, остальное — фрагменты общей массой около 10 кг.

Как заявил представитель группы активистов Расим Яралиев, который занимается сбором «народных списков» пропавших после трагедии в торговом центре, сейчас в этих списках уже 95 человек. Однако, он добавил, что к активистам обращаются те, у кого знакомые или родственники пропали давно.