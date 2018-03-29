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За прошедшие сутки не удалось опознать ни одного тела погибших при пожаре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

За прошедшие сутки не удалось опознать ни одного тела погибших при пожаре 

АиФ Кузбасс 57 минут назад
Фото: АиФ Кузбасс
За прошедшие сутки специалистам не удалось опознать ни одного тела погибших в ТЦ «Зимняя Вишня».
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя оперативного штаба ликвидации ЧС. Также сообщается, что целых тел было найдено менее 60%, остальное — фрагменты общей массой около 10 кг.
Как заявил представитель группы активистов Расим Яралиев, который занимается сбором «народных списков» пропавших после трагедии в торговом центре, сейчас в этих списках уже 95 человек. Однако, он добавил, что к активистам обращаются те, у кого знакомые или родственники пропали давно.
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