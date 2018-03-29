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Из многоэтажки на улице Содружества эвакуировали жильцов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Из многоэтажки на улице Содружества эвакуировали жильцов 

161.ru 26 минут назад
Фото: 161.ru
Сегодня, 29 марта, около девяти часов утра из многоквартирного дома на Содружества, 47 экстренно вывели всех жильцов. Как сообщил источник в правоохранительных органах региона, в одном из подъездов нашли бесхозную сумку.
Между тем в социальных сетях пользователи пишут, что в сумке — наркотики.
— Кто-то убегал от полицейских, а сумку скинул, — написал в группе «Ростов Главный. Новости Ростова-на-Дону» Валентин Неноппих.
Между тем источник издания в правоохранительных органах сообщил, что в сумке нет никаких запрещенных веществ.
Накануне вечером из-за пакета со старыми вещами около здания администрации силовики перекрыли часть Садовой.
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