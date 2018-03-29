После крупного пожара глава сельского поселения в Приморье написал заявление на увольнение 

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Соболезнования пострадавшим в Кемерово выразил Генеральный консул КНР во Владивостоке

«Адская» пятерка ТЦ Владивостока с детскими площадками на верхних этажах

В Сбербанке открыт счет для помощи семьям погибших и пострадавших в результате пожара в Кемерово