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После крупного пожара глава сельского поселения в Приморье написал заявление на увольнение
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

После крупного пожара глава сельского поселения в Приморье написал заявление на увольнение 

Primpress 26 минут назад
Фото: Primpress
Семьям, потерявшим жилье во время пожара в селе Зеркальное, окажут материальную помощь. В ближайшее время врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко подпишет соответствующее распоряжение, сообщает PRIMPRESS. В свою очередь
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