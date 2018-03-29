В ЛДПР призвали ввести норму о расположении кинотеатров и детских аттракционов не выше второго этажа

Депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев предложил ввести строительную норму, согласно которой кинотеатры, детские аттракционы и детские развлекательные центры должны располагаться не выше второго этажа. Об этом он сообщил журналистам. «Наша фракция хочет обратить внимание на размещение детских учреждений, детских аттракционов, кинотеатров на верхних этажах. Нужно вводить строительную норму, чтобы подобные заведения располагались не выше второго этажа. Разумеется и эвакуационные выходы», — сказал М. Дегтярев. Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.