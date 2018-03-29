В Перми начались проверки соблюдения правил пожарной безопасности в торговых центрах

Евгения Осокина. В ТЦ «Кит» на улице Писарева организовали экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей, пишет КП-Пермь. «Система пожарной безопасности сработала, люди успешно эвакуировались. Но мы выявили ряд нарушений — загромождение путей эвакуации, закрытые на ключ двери. Нарушения серьезные, они могут повлечь смерть людей при пожаре, так как в случае пожара им не выйти», — цитирует издание начальника отдела надзорной деятельности ГУ МЧС по Орджоникидзевскому району Перми

В целом требования пожарной безопасности в ТЦ соблюдены, речь о приостановке его деятельности не идет. «Мы соберем необходимую документацию, сделаем анализ нарушений. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования в отношении владельцев, ответственных лиц за пожарную безопасность», — приводит слова помощника прокурора Орджоникидзевского района Перми Виктора Вавилина телекомпания ВЕТТА.

В Прикамье насчитывается 87 ТРЦ и торгово-офисных центров, чья площадь превышает 3 тысяч кв. метров. Их проверки продлятся до 11 апреля. Решение о их проведение было принято в связи с трагедией в Кемерове , где на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека.

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