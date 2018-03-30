В Перми эвакуировали торговый центр «Столица»

30 марта практически сразу же после открытия пермского торгового центра «Столица» в здании прозвучал сигнал пожарной тревоги. Из помещений тут же начали эвакуироваться посетители и сотрудники ТЦ. Сообщения об этом и кадры с места происшествия начали появляться в соцсетях: «Идёт эвакуация ТЦ „Столица“.

»Не стоит волноваться, проводится учебная эвакуация в рамках прокурорской проверки, — сообщили корреспонденту «АиФ-Прикамье» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю . — Сотрудники МЧС находятся на эвакуации в качестве экспертов. Один из пунктов проверки было проведение эвакуации. Итоги по результатам проверки будут подведены позже, но уже сейчас можно сказать, что затруднений при эвакуации людей не было».

Напомним, после ЧП в Кемерове , где погибли 64 человека генеральная прокуратура отправила по регионам задание: провести проверки всех торговых центров.