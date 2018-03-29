В Новом Уренгое с утра эвакуировали торговый центр «Солнечный»

В Новом Уренгое 28 марта начались проверки торговых центров на безопасность. В списке 5 объектов, имеющих развлекательные и игровые зоны. Вчера представители прокуратуры МЧС проинспектировали два торговых центра. Как сообщили в МЧС по ЯНАО, такие проверки идут повсеместно на территории ЯНАО

На очереди сегодня ТРЦ «Солнечный». 29 марта с утра покупателей и продавцов магазинов центра всполошил вой сирены автоматической пожарной сигнализации и громкий голос по радио: «Внимание! Опасность пожара. Администрация торгового центра просит вас покинуть помещения по эвакуационным выходам».

По словам продавца магазина «Ника», расположенного в ТЦ «Солнечный», это была учебная тревога, но об этом они узнали позже: «После трагических событий в Кемерово ни у кого не возникло желания остаться на месте, как это раньше бывало. Весь персонал организованно вышел на улицу. Потом нам сказали, что тренировка учебная, она завершилась, все вернулись на свои рабочие места».

Сотрудник кинотеатра «Сезар» отметила, что такие учебные тревоги уместны время от времени, когда речь идет о безопасности людей.

А вчера в Новом Уренгое состоялась первая проверка торгово-развлекательного центра — им стал ТЦ «Проспект». В обеденное время в будний день, когда количество посетителей заметно возросло, было произведено включение автоматической пожарной сигнализации. За действиями персонала, ответственного за безопасность, предпринимателей, работающих на торговых площадях центра, а также посетителей наблюдали заместитель начальника отдела надзорной деятельности Евгений Рыбалкин и старший дознаватель Евгений Алдошин. Стоит отметить, что торговый центр «Проспект» расположен в центре города, имеет удобную транспортную развязку, парковку и пользуется спросом у горожан. Само здание 4-хэтажное, имеет один лифт, одну парадную лестницу и четыре эвакуационных выхода.

Результат проведенного мероприятия Евгений Рыбалкин прокомментировал так: «Относительно системы противопожарной защиты объекта можно сделать однозначный вывод о том, что она в исправном, рабочем состоянии. К эвакуационным выходам также нареканий не было, все открыты, свободны для передвижения в случае возможной чрезвычайной ситуации. Однако, не все посетители торгового центра ими воспользовались, были и те, кто несмотря ни на что все же пробирались сквозь зону условного задымления и покидали центр через главный вход».