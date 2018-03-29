В Марксе на пепелище обнаружили труп пожилого мужчины 

За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 7 пожаров. Так, 28 марта в 14 ч. 25 м. на пульт «01» Маркса поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Энгельса. Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС региона, площадь пожара составила 6 кв.м.
На пепелище пожарные обнаружили тело погибшего хозяина дома. Пенсионер 65 лет умер до приезда врачей. Пожар тушили пять огнеборцев на двух машинах. Еще один пенсионер погиб в Хвалынске в старом бараке от нзатушенной сигареты.