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В Марксе на пепелище обнаружили труп пожилого мужчины
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Марксе на пепелище обнаружили труп пожилого мужчины 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно-спасательные подразделения ликвидировали 7 пожаров. Так, 28 марта в 14 ч. 25 м. на пульт «01» Маркса поступил сигнал о пожаре в частном доме на улице Энгельса. Как сообщили АиФ-Саратов в ГУ МЧС региона, площадь пожара составила 6 кв.м.
На пепелище пожарные обнаружили тело погибшего хозяина дома. Пенсионер 65 лет умер до приезда врачей. Пожар тушили пять огнеборцев на двух машинах. Еще один пенсионер погиб в Хвалынске в старом бараке от нзатушенной сигареты.
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