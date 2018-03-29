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Собственник «Зимней вишни» перечислил 192 млн в помощь жертвам пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Собственник «Зимней вишни» перечислил 192 млн в помощь жертвам пожара 

Свободная пресса 38 минут назад
Основной собственник торгового центра «Зимняя вишня», компания «Кемеровский кондитерский комбинат», перечислила 192 миллиона рублей для оказания помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
«В результате общий объем резервного фонда увеличен на 242 тысячи рублей, в том числе за счет фактически поступивших безвозмездных поступлений в сумме 192 тысячи рублей и за счет перемещения бюджетных ассигнований, предусмотренных для оказания экстренной адресной материальной помощи гражданам в сумме 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Согласно официальным данным в ТЦ погибли 64 человека, среди них, по предварительным данным, 41 ребенок.
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