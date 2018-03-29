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Студентов эвакуировали из главного корпуса ЮУрГУ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Студентов эвакуировали из главного корпуса ЮУрГУ 

АиФ 39 минут назад
Фото: АиФ
Студенты и преподаватели покинули главный корпус южноуральского госуниверситета утром 29 марта из-за задымления, сообщают в региональном ГУ МЧС.
По данным ведомства, на цокольном этаже здания произошло замыкание электродвигателя вентиляции, в результате произошло небольшое задымление. Около 150 человек самостоятельно эвакуировались и вышли на улицу, пострадавших нет. На место выезжали несколько пожарных расчётов.
Напомним, вечером 28 марта эвакуироваться пришлось посетителям ресторана быстрого питания на челябинской Кировке: по данным МЧС, возгорание началось в туалете, люди быстро покинули помещение.
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