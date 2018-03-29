Родственники жертв пожара в Кемерове до конца дня получат выплаты еще по 39 погибшим

КЕМЕРОВО , 29 марта. / ТАСС /. Родственники еще 39 жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове получат компенсации в четверг, сообщила журналистам начальник департамента социальной защиты населения Кемеровской области Наталья Круглякова.

В среду компенсации уже получили близкие 21 погибшего.

"Задача стоит максимально выплатить сегодня к 12 часам ночи По 21 погибшему уже выплачено, по 39 сейчас ведется работа", — сказала она.

Круглякова пояснила, что деньги для выплат есть в полном объеме, в первую очередь помощь оказывается семьям жертв пожара. Они суммарно получат по 5 млн рублей на каждого погибшего родственника: по 1 млн рублей из федерального и регионального бюджетов и 3 млн рублей от собственника торгового центра компании «Кемеровский кондитерский комбинат».

Она добавила, что с самого начала с семьями организовали адресную работу соцработников и психологов, также в штабе, организованном на территории школы, работают представители Пенсионного фонда России , ЗАГС, соцзащита.

Пожар произошел в Кемерове 25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». По последним данным, жертвами стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, опознали 27 погибших. Всего в результате пожара пострадали 79 человек.