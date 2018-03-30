В кемеровских больницах остаются пять пострадавших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» 

В кемеровских больницах на стационарном режиме остаются пять человек, пострадавших в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова, передаёт РИА «Новости».
«Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на очень высоком уровне. Самые лучшие специалисты из наших лучших федеральных центров были подключены к лечению каждого пострадавшего», — отметила Скворцова.
По её словам, состояние остающихся в больницах пострадавших как лёгкое и среднее. Также она рассказала, что состояние 11-летнего мальчика, выпрыгнувшего во время пожара из окна четвёртого этажа «Зимней вишни», улучшается.