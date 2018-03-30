В кемеровских больницах остаются пять пострадавших в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

«Медицинская помощь всем пострадавшим была оказана на очень высоком уровне. Самые лучшие специалисты из наших лучших федеральных центров были подключены к лечению каждого пострадавшего», — отметила Скворцова.

По её словам, состояние остающихся в больницах пострадавших как лёгкое и среднее. Также она рассказала, что состояние 11-летнего мальчика, выпрыгнувшего во время пожара из окна четвёртого этажа «Зимней вишни», улучшается.