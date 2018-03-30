Скворцова: в больнице остаются пять пострадавших при пожаре в Кемерове

«На сегодняшний день остаются в стационарах пять человек. Их состояние — легкой и средней тяжести», — уточнила она.

Двое из них из тяжелого коматозного состояния перешли в состояние средней тяжести. Врачи отмечают их переход к удовлетворительному состоянию, отметила министр.

«Оба в ясном сознании и нормально общаются, с ними их близкие. В ближайшее время они, я так надеюсь, уже будут выписаны», — цитирует Скворцову ТАСС

Глава Минздрава также сообщила, что за последние два дня помощь психологов потребовалась 200 жителям Кемерова . Она отметила важность оказания такого рода помощи людям, поскольку если стресс не будет устранен, то через месяц он негативно повлияет на внутренние органы.

В целом, по словам Скворцовой, врачи на самом высоком уровне оказали медпомощь пострадавшим людям.

В минувшее воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в результате пожара погибли 64 человека. Десятки людей пострадали.