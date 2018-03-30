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Скворцова: в больнице остаются пять пострадавших при пожаре в Кемерове
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Скворцова: в больнице остаются пять пострадавших при пожаре в Кемерове 

Аргументы и Факты 58 минут назад
Фото: Аргументы и Факты
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова сообщила, что пять пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» остаются в больнице.
«На сегодняшний день остаются в стационарах пять человек. Их состояние — легкой и средней тяжести», — уточнила она.
Двое из них из тяжелого коматозного состояния перешли в состояние средней тяжести. Врачи отмечают их переход к удовлетворительному состоянию, отметила министр.
«Оба в ясном сознании и нормально общаются, с ними их близкие. В ближайшее время они, я так надеюсь, уже будут выписаны», — цитирует Скворцову ТАСС.
Глава Минздрава также сообщила, что за последние два дня помощь психологов потребовалась 200 жителям Кемерова. Она отметила важность оказания такого рода помощи людям, поскольку если стресс не будет устранен, то через месяц он негативно повлияет на внутренние органы.
В целом, по словам Скворцовой, врачи на самом высоком уровне оказали медпомощь пострадавшим людям.
В минувшее воскресенье в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове в результате пожара погибли 64 человека. Десятки людей пострадали.
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